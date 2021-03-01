Захід знав, що Путін готується до війни з Україною, але не вірив, – Клімкін

Павло Клімкін переконаний, що Захід знав про намір Росії напасти на Україну у 2014 році. Однак ніхто не вірив, що Володимир Путін все-таки розпочне війну.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що іноземні розвідки отримували інформацію про наміри окупантів.

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Клімків наголосив, що "вам про це не скажуть, але тим не менш, така інформація була". Росія спланувала операцію набагато раніше.

На Заході було дуже багато людей, які не вірили, що Путін на це піде, оскільки це реальне руйнування усіх правил, до того ж і написаних на папері, і зрозумілих,

– зауважив ексглава МЗС.

Що ще сказав Клімкін

У 2014 році президент Росії Володимир Путін фактично зруйнував післявоєнний світ як такий. Його не стало відразу у 2 сенсах: правил та довіри.

Люди у Німеччині потом казали, що якось моделювали такий розвиток подій. Однак "за визначенням не могли повірити, що Путін на це піде".

Який вихід бачить політик