Захейтили в соцмережах: на Закарпатті жінка вбила гігантську змію вилами

Жінка у фейсбуці опублікувала фото із мертвою змією, що приповзла до неї у двір у селищі Великий Березний, що на Закарпатті. Користувачі мережі обурились, адже тварина була неотруйною. Крім того, цей вид занесений у Червону книгу.

Фотографію жінка опублікувала 28 червня, а станом на 29 червня допис зібрав понад тисячу репостів та приблизно 530 коментарів. Думки людей розділились: дехто вважає, що вбивати змію було аморально, натомість інші розуміють, що жінкою керував страх.

Актуально На Львівщині 72-річну бабусю вкусила змія: жінка потрапила до лікарні

Гігантська змія на Закарпатті

Користувачі мережі зазначали, що вбита змія на фото – це карпатський (лісовий) полоз, який є неотруйним і занесений до Червоної книги України. Цей вид іноді має довжину понад 2 метри.

Авторка допису у коменатарях зауважила, що змія, яка приповзла до неї на подвір'я сягала приблизно 2 метрів довжини. Крім того, вона розповіла, що взяла тварину на вила, та винесла з двору.

Реакція мережі на публікацію

Лісового карпатського полоза занесли у Червону книгу ще у 2009 році. В Україні передбачений штраф за вбивство змій цього виду, що становиться 5 тисяч гривень.

Користувачі мережі вимагають, аби жінку оштрафували й звинувачують її у вбивстві тварини. "А чому не дали йому просто відповзти? Він вам заважав", – обурились у коментарях.

Водночас чимало людей навпаки підтримують, адже хоч змія неотруйна – її дії було важко передбачити. Крім того, авторка допису зазначила, що у цей момент у дворі грались діти і вона хвилювалась за них.

До теми Після укусу змії ще один житель Львівщини потрапив у лікарню

Інциденти зі зміями у 2021 році: останні новини