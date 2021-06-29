Фотографію жінка опублікувала 28 червня, а станом на 29 червня допис зібрав понад тисячу репостів та приблизно 530 коментарів. Думки людей розділились: дехто вважає, що вбивати змію було аморально, натомість інші розуміють, що жінкою керував страх.
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Гігантська змія на Закарпатті
Користувачі мережі зазначали, що вбита змія на фото – це карпатський (лісовий) полоз, який є неотруйним і занесений до Червоної книги України. Цей вид іноді має довжину понад 2 метри.
Авторка допису у коменатарях зауважила, що змія, яка приповзла до неї на подвір'я сягала приблизно 2 метрів довжини. Крім того, вона розповіла, що взяла тварину на вила, та винесла з двору.
Реакція мережі на публікацію
Користувачі мережі вимагають, аби жінку оштрафували й звинувачують її у вбивстві тварини. "А чому не дали йому просто відповзти? Він вам заважав", – обурились у коментарях.
Водночас чимало людей навпаки підтримують, адже хоч змія неотруйна – її дії було важко передбачити. Крім того, авторка допису зазначила, що у цей момент у дворі грались діти і вона хвилювалась за них.
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