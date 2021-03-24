Управління розвідки Міноборони позбавило відзнак трьох державних зрадників. Серед них: колишній очільник МВС України та заступники командувача ВМС ЗСУ.

Відомо, що відзнаки від Головного управління розвідки держзрадники отримали ще до початку російської агресії України.

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Зрадників України позбавили нагород за указом Володимира Зеленського. Відповідне рішення раніше ухвалила Рада нацбезпеки та оборони.

Очільник розвідувального органу українського оборонного відомства своїм наказом позбавив відомчих відзнак ГУР МО України осіб, які були нагороджені за виконання окремих розвідувальних завдань за часів злочинного режиму Віктора Януковича,

– мовиться у повідомленні на сайті ГУР Міноборони.

Кого позбавили держнагород:

Сергія Єлісєєва – колишнього начальника штабу і першого заступника командувача ВМС ЗСУ;

Дмитра Шакура – колишнього начальника штабу і першого заступника командувача ВМС ЗСУ;

Віталія Захарченка – колишнього міністра внутрішніх справ України.

Що цьому передувало