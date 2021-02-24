У горах знову буде небезпечно: синоптики попередили про загрозу снігових лавин
У західних областях й надалі прогнозують плюсову температуру та відлигу. Синоптики попереджають, що через це у Карпатах 25 лютого зберігатиметься загроза сходження лавин.
Там оголосили 3 рівень небезпечності. Людей закликають бути обережними.
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Загроза сходження лавин
У зв'язку з відлигою, 25 лютого значна сніголавинна небезпека зберігатиметься у високогір'ї:
- Закарпатської;
- Івано-Франківської;
- Львівської областей.
До слова, 24 лютого на дорогах країни, крім південних та західних областей, ожеледиця.
У Карпатах загроза сходження лавин / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Правила, що допоможуть врятувати життя під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу
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