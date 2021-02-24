У західних областях й надалі прогнозують плюсову температуру та відлигу. Синоптики попереджають, що через це у Карпатах 25 лютого зберігатиметься загроза сходження лавин.

Там оголосили 3 рівень небезпечності. Людей закликають бути обережними.

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Загроза сходження лавин

У зв'язку з відлигою, 25 лютого значна сніголавинна небезпека зберігатиметься у високогір'ї:

Закарпатської;

Івано-Франківської;

Львівської областей.

До слова, 24 лютого на дорогах країни, крім південних та західних областей, ожеледиця.

Зверніть увагу! Нещодавно закарпатські рятувальники надали допомогу жінці, яка травмувалася у Карпатах. Вона підвернула ногу під час проходження туристичного маршруту.



У Карпатах загроза сходження лавин / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру



Правила, що допоможуть врятувати життя під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу