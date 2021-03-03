Загроза режиму припинення вогню з боку Росії, – Кравчук про вихід бойовиків із перемир’я

Джерело:делегація України в ТКГ
Бойовики вранці 3 березня дозволили собі відкривати попереджувальний вогонь. Таким чином, вони фактично вийшли з перемир'я. На це уже відреагував голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук. Сталося це того ж дня на початку загального засідання групи.
За словами Кравчука, таку заяву Україна роцінює як загрозу одностороннього виходу Росії з режиму припинення вогню. Також Київ вбачає в цьому загрозу зриву виконання мінських домовленостей.
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Крім того, у ТКГ нагадала про заяву президента Європейської Ради Шарля Мішель. Він її зробив напередодні під час візиту на Донбас.
На жаль, Росія не відповіла на позитивні кроки України з виконання мінських домовленостей. Тому наші економічні санкції проти Росії залишатимуться в силі. Росія є стороною конфлікту, а не посередником. Ми очікуємо, що Росія забезпечить повний доступ СММ ОБСЄ до неконтрольованих урядом районів України,
– зауважив європолітик.
Водночас він підкреслив, що пандемія коронавірусу не має бути підставою для подальшого відторгнення цих регіонів від України.
"Ми також закликаємо Росію повернутися до Спільного центру з контролю та координації", – констатував Мішель.
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