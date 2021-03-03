Бойовики вранці 3 березня дозволили собі відкривати попереджувальний вогонь. Таким чином, вони фактично вийшли з перемир'я. На це уже відреагував голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук. Сталося це того ж дня на початку загального засідання групи.

За словами Кравчука, таку заяву Україна роцінює як загрозу одностороннього виходу Росії з режиму припинення вогню. Також Київ вбачає в цьому загрозу зриву виконання мінських домовленостей.

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На чому ще наголосив Кравчук

Він висловив протест через заяву бойовиків про "...отримання дозволу на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника".

Також зауважив, що консультації у ТКГ щодо цього питання тривають.

Цікавий момент

Крім того, у ТКГ нагадала про заяву президента Європейської Ради Шарля Мішель. Він її зробив напередодні під час візиту на Донбас.

На жаль, Росія не відповіла на позитивні кроки України з виконання мінських домовленостей. Тому наші економічні санкції проти Росії залишатимуться в силі. Росія є стороною конфлікту, а не посередником. Ми очікуємо, що Росія забезпечить повний доступ СММ ОБСЄ до неконтрольованих урядом районів України,

– зауважив європолітик.

Водночас він підкреслив, що пандемія коронавірусу не має бути підставою для подальшого відторгнення цих регіонів від України.

"Ми також закликаємо Росію повернутися до Спільного центру з контролю та координації", – констатував Мішель.

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Деталі заяви бойовиків

Вони переконують, що ЗСУ начебто обстрілюють населенні пункти фейкової республіки. А реакції міжнародних спостерігачів на це немає.

Тому "з метою захисту населення" підрозділам "Народної міліції" "ДНР" окупанти дали дозвіл вести попереджувальний вогонь на придушення і знищення вогневих точок противника.

Раніше вони наголошували, що ведуть лише вогонь у відповідь.

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