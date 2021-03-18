Буде загострення відносин, – Кравчук погодився із Байденом щодо Путіна-вбивці

Джерело:24 канал
Леонід Кравчук погодився із словами президента США Джо Байдена, який назвав главу Росії Володимира Путіна вбивцею. Глава української делегації у ТКГ нагадав, що від початку російської агресії на Донбасі загинуло 13 тисяч українців.
Кравчук в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що окупанти вбивають людей на Донбасі тому, що Україна хоче мати право на свою зовнішню та внутрішню політику.
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Крім того, політик додав: війну Росія почала не без участі Путіна.
Я не можу сказати, що Кремль і його керівництво і сам Путін не вбивають українців,
– зауважив Кравчук.
Байден назвав Путіна вбивцею, дивіться відео: