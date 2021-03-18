Леонід Кравчук погодився із словами президента США Джо Байдена, який назвав главу Росії Володимира Путіна вбивцею. Глава української делегації у ТКГ нагадав, що від початку російської агресії на Донбасі загинуло 13 тисяч українців.

Кравчук в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що окупанти вбивають людей на Донбасі тому, що Україна хоче мати право на свою зовнішню та внутрішню політику.

Важливо "Хто обзивається – так сам називається": Путін відповів Байдену

Крім того, політик додав: війну Росія почала не без участі Путіна.

Я не можу сказати, що Кремль і його керівництво і сам Путін не вбивають українців,

– зауважив Кравчук.

Що цьому передувало

Байден назвав Путіна вбивцею ​в одному з інтерв'ю. Президент США наголосив, що Росія втручалась у вибори в США і намагалась очорнити його кандидатуру під час передвиборчої кампанії. Байден наголосив, що це справа рук Путіна, тож він заплатить.

Росія відкликала свого посла з США до Москви, аби обговорити подальший вектор стосунків між країнами.

У Кремлі вимагають від Байдена вибачень за "хамство".

На ситуацію відреагував і сам Путін. Він стверджує, що "Хто як обзивається, той так і називається". Переконує, що в цьому закладений глибокий, психологічний сенс.

Байден назвав Путіна вбивцею, дивіться відео: