Загострення на фронті: окупанти перейшли до заборонених калібрів

Джерело:24 канал
Від початку весни окупанти перейшли до заборонених калібрів. Російські військові цілять в наших бійців з мінометів, а також заміновують поля.
Численні факти злочинів зафіксували й спостерігачі ОБСЄ. Детальніше про ситуацію на передовій – читайте далі.
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Ворог протягом тижня засипав захисників Троїцького з десятком мін 120 калібру, гранами різних систем та сотнями стрілецьких набоїв.
За словами військовослужбовця Збройних сил України Ярослава, окупанти:
Більшість захисників Троїцького на фронті вже не перший рік. Вони не з чуток знають, що робити під мінометним вогнем. Тому обійшлося без жертв і поранених.
"Надходить команда – всім в укриття. Спостерігачам – на спостережні пости, спостерігати за їхніми (ворожими – 24 канал) діями. Виявляти, звідки вони працюють", – розповів військовий ЗСУ Ярослав.
Обстріл тривав кілька годин. По закінченню армійці зафіксували, що поле довкола позицій усіяне вирвами. Захисники відзначили, впродовж зими обстрілів на їхній ділянці фронту майже не було. Окупанти збільшили активність з настанням весни.
Накриваючи наші позиції, вони на весь світ кричать, що це українські військові. Але наші Збройні сили чітко виконують мінські домовленості. Ми у відповідь не відкриваємо вогонь,
– наголосив військовослужбовець ЗСУ Володимир.
Армійці також зауважили, що окупанти діють непередбачено.
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Українські воїни впевнені, російсько-терористичні війська готуються до нової хвилі загострення.Зверніть увагу! Від початку 2021 року на Донбасі загострилась ситуація. Бойовики ледь не щодня прицільно обстрілюють українські позиції, порушуючи перемир'я.