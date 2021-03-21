Від початку весни окупанти перейшли до заборонених калібрів. Російські військові цілять в наших бійців з мінометів, а також заміновують поля.

Численні факти злочинів зафіксували й спостерігачі ОБСЄ. Детальніше про ситуацію на передовій – читайте далі.

Важливо Війна на Донбасі: скільки військових вже загинули у 2021 році

Ворог протягом тижня засипав захисників Троїцького з десятком мін 120 калібру, гранами різних систем та сотнями стрілецьких набоїв.

За словами військовослужбовця Збройних сил України Ярослава, окупанти:

спочатку застосували великокаліберні кулемети й АГС (автоматичний гранатомет – 24 канал);

потім підключили СПГ (протитанковий гранатомет – 24 канал);

і згодом залучили міномети.

Більшість захисників Троїцького на фронті вже не перший рік. Вони не з чуток знають, що робити під мінометним вогнем. Тому обійшлося без жертв і поранених.

"Надходить команда – всім в укриття. Спостерігачам – на спостережні пости, спостерігати за їхніми (ворожими – 24 канал) діями. Виявляти, звідки вони працюють", – розповів військовий ЗСУ Ярослав.

Впродовж зими обстрілів біля Троїцького майже не було, – захисники

Обстріл тривав кілька годин. По закінченню армійці зафіксували, що поле довкола позицій усіяне вирвами. Захисники відзначили, впродовж зими обстрілів на їхній ділянці фронту майже не було. Окупанти збільшили активність з настанням весни.

Накриваючи наші позиції, вони на весь світ кричать, що це українські військові. Але наші Збройні сили чітко виконують мінські домовленості. Ми у відповідь не відкриваємо вогонь,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ Володимир.

Армійці також зауважили, що окупанти діють непередбачено.

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Українські воїни впевнені, російсько-терористичні війська готуються до нової хвилі загострення.

Зверніть увагу! Від початку 2021 року на Донбасі загострилась ситуація. Бойовики ледь не щодня прицільно обстрілюють українські позиції, порушуючи перемир'я.