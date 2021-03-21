Загострення на фронті: окупанти перейшли до заборонених калібрів
Від початку весни окупанти перейшли до заборонених калібрів. Російські військові цілять в наших бійців з мінометів, а також заміновують поля.
Джерело:24 канал
Численні факти злочинів зафіксували й спостерігачі ОБСЄ. Детальніше про ситуацію на передовій – читайте далі.
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Ворог протягом тижня засипав захисників Троїцького з десятком мін 120 калібру, гранами різних систем та сотнями стрілецьких набоїв.
За словами військовослужбовця Збройних сил України Ярослава, окупанти:
- спочатку застосували великокаліберні кулемети й АГС (автоматичний гранатомет – 24 канал);
- потім підключили СПГ (протитанковий гранатомет – 24 канал);
- і згодом залучили міномети.
Більшість захисників Троїцького на фронті вже не перший рік. Вони не з чуток знають, що робити під мінометним вогнем. Тому обійшлося без жертв і поранених.
"Надходить команда – всім в укриття. Спостерігачам – на спостережні пости, спостерігати за їхніми (ворожими – 24 канал) діями. Виявляти, звідки вони працюють", – розповів військовий ЗСУ Ярослав.
Впродовж зими обстрілів біля Троїцького майже не було, – захисники
Обстріл тривав кілька годин. По закінченню армійці зафіксували, що поле довкола позицій усіяне вирвами. Захисники відзначили, впродовж зими обстрілів на їхній ділянці фронту майже не було. Окупанти збільшили активність з настанням весни.
Накриваючи наші позиції, вони на весь світ кричать, що це українські військові. Але наші Збройні сили чітко виконують мінські домовленості. Ми у відповідь не відкриваємо вогонь,
– наголосив військовослужбовець ЗСУ Володимир.
Армійці також зауважили, що окупанти діють непередбачено.
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Українські воїни впевнені, російсько-терористичні війська готуються до нової хвилі загострення.
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