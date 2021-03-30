Загострення на Донбасі: як змусити Путіна вгамувати бойовиків

У словнику російських окупантів слова "перемир'я" не існує. У п'ятницю, 26 березня, через обстріли бойовиків Україна втратила одразу 4 військових. Так багато загиблих в один день – вперше після оголошення так званого перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський терміново звернувся до "нормандської четвірки" по реакцію і доручив Генштабу з'ясувати обставини. Як світ намагається зупинити Володимира Путіна – читайте далі.

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"Оцей випадок під Шумами – трагічний, дійсно. Його не можна вважати загостренням чи піком загострень. Якщо президент посилає туди для з'ясування ситуації аж начальника Генерального штабу, то, мабуть, не все однозначно", – сказав учасник Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш

Одночасно зі зростанням напруги на лінії зіткнення, вже кілька тижнів зростає істерія на російських телеканалах. Російські пропагандисти лякають глядачів репліками і сюжетами про те, що Кремль готовий відкрито відправити свою армію на порятунок Донбасу, щойно Україна спробує застосувати силу щодо окупованих територій.

Що сталось під Шумами? 26 березня проросійські бойовики кілька годин 26 березня проросійські бойовики кілька годин обстрілювали позиції наших захисників біля Шумів на Донеччині. В результаті загинули 4 бійці. Україна змогла евакуювати поранених бійців та забрати тіла загиблих лише після тривалих перемовин за участю ОБСЄ.

Путін залякує не тільки Україну

Залякування свого і чужого населення, сіяння паніки та хаосу – звичайна тактика росіян. Цим одночасно можна і шантажувати Україну, і відвернути увагу власного народу від порожніх холодильників – видати чорне за біле і навпаки.

"Завершити режим тиші офіційно, умовно кажучи, оголосивши про це, російська сторона не може. Тому вони мають організувати якусь подію на лінії розмежування, тобто військове зіткнення, яке саме собою свідчитиме про те, що режим тиші завершився", – зазначила аналітикиня фонду Демократичні ініціативи імені Кучеріва Марія Золкіна.

Для того, щоб не нести відповідальність за це, вони готують інформаційний фон, звинувачуючи Україну в підготовці такої диверсії, а насправді готуються до цього самі,

– сказала Марія Золкіна.

Роль "нормандської четвірки" в конфлікті

Але цього разу істерика російських пропагандистів і обстріли з боку бойовиків несуться на тлі нової спроби розблокувати перемовини по Донбасу. Її запропонувала "нормандська четвірка": розбити Мінські угоди на так звані кластери – 8 блоків кроків з врегулювання ситуації, щоб спробувати узгодити ці кроки хоча б частинами. Окремо прописані безпекові кроки, окремо – політичні. Саме через різну послідовність цих кроків і буксують перемовини:

Україна наполягає – спершу безпека, тобто кордон і український контроль;

Москва – спершу вибори, а потім – все інше.

"Німці, французи і Україна хочуть закріпити ці домовленості на рівні глав держав. Звичайно, що Росія не може на це погодитись тому, що тоді вона визнає себе стороною конфлікту, вона буде зобов'язана виконувати ці погоджені пункти", – пояснив Сергій Гармаш.

Яка ситуація з мінськими домовленостями

Росія все далі дрейфує в бік нереалістичних вимог. Вимагаючи суб'єктності маріонеткових "республік" і визнання Україною "народної міліції ОРДЛО". Україна ж маневрує і просуває ідею перегляду "Мінська", але робить це достатньо обережно, формально не переступаючи "мінську межу". Така собі гра на виснаження.

"Тобто основна цінність цих документів в тому, що Берлін, Париж та паралельно Україна намагаються якось інтенсифікувати переговорний процес. Шансів на те, що ці кластери будуть імплементовані на сьогодні не багато. Але для України важливо зацементувати на дипломатичному рівні в "нормандській четвірці" свою позицію, що для нас неприйнятно категорично", – наголосила Марія Золкіна.

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Реального наступу на України наразі Росія чинити не буде, сходяться на думці українські військові та політичні експерти. Адже це сильно ускладнить і без того натягнуті відносини Кремля з Європою та США. Утім Берлін і Париж наближаються до зміни влади. І не можна виключати сценарій, за яким одного дня у них з'являться пропозиції, здатні зашкодити Україні. Адже у великій політиці немає вічних друзів, є лише вічні інтереси. А тому Київ має зберігати пильність і надалі просувати свою позицію.