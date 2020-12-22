Загострення на Донбасі: США закликали Росію припинити агресію
США стурбовані через загострення ситуації на Донбасі. Зокрема, через захоплення в полон українського військового та поранення людей на передовій.
Яка реакція США
Так, у Штатах занепокоєні через порушення режиму тиші. Про це повідомили у пресслужбі посольства США в Україні.
Важливо Окупанти відкривали вогонь по українських позиціях, є поранені: деталі про ситуацію на Донбасі
Тому у США наголосили, що Росія повинна припинити агресію на Сході України.
Закликаємо Росію припинити агресію, що завдає непотрібні страждання українським громадянам,
– мовиться у повідомлені посольства.
Що цьому передувало
- На Донбасі з 22 липня триває перемир'я, яке бойовики регулярно порушують. Найчастіше бойовики здійснюють провокативні постріли, однак деколи прицільно обстрілюють позиції ЗСУ.
- Останнім часом ситуація на передовій особливо загострилась. Зокрема, 17 грудня виявили відсутність українського захисника. Згодом з'ясували, що він потрапив у полон до російських найманців.
- Через обстріли окупантів був поранений цивільний. Чоловік повертався із сільськогосподарських робіт на тракторі.
- Крім того, 21 грудня бойовики влаштували обстріл під Горлівкою. У результаті двоє бійців ООС отримали поранення.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter