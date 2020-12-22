США стурбовані через загострення ситуації на Донбасі. Зокрема, через захоплення в полон українського військового та поранення людей на передовій.

Яка реакція США

Так, у Штатах занепокоєні через порушення режиму тиші. Про це повідомили у пресслужбі посольства США в Україні.

Важливо Окупанти відкривали вогонь по українських позиціях, є поранені: деталі про ситуацію на Донбасі

Тому у США наголосили, що Росія повинна припинити агресію на Сході України.

Закликаємо Росію припинити агресію, що завдає непотрібні страждання українським громадянам,

– мовиться у повідомлені посольства.

Що цьому передувало

На Донбасі з 22 липня триває перемир'я, яке бойовики регулярно порушують. Найчастіше бойовики здійснюють провокативні постріли, однак деколи прицільно обстрілюють позиції ЗСУ.

Останнім часом ситуація на передовій особливо загострилась. Зокрема, 17 грудня виявили відсутність українського захисника. Згодом з'ясували, що він потрапив у полон до російських найманців.

Через обстріли окупантів був поранений цивільний. Чоловік повертався із сільськогосподарських робіт на тракторі.

Крім того, 21 грудня бойовики влаштували обстріл під Горлівкою. У результаті двоє бійців ООС отримали поранення.

Детальніше про те, що відбувається на Донбасі – читайте за посиланням.