Окупанти передали тіло українського військового: фото
Російські окупанти вже передали тіло загиблого українського військовослужбовця. Повернення відбулось 17 грудня.
Українська делегація у Тристоронній контактній групі висловила співчуття рідним та близьким загиблого. Про трагедію повідомили на їх фейсбук-сторінці.
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"Завдяки відповідним діям гуманітарної підгрупи в ТКГ, українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ", – наголосили у ТКГ.
Про причини смерті військовослужбовця не зазначили. Натомість додали, що їх з'ясовують.
Також у ТКГ подякували міжнародним посередникам та групі "Евакуація 200" за допомогу.
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