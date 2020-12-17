Російські окупанти вже передали тіло загиблого українського військовослужбовця. Повернення відбулось 17 грудня.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі висловила співчуття рідним та близьким загиблого. Про трагедію повідомили на їх фейсбук-сторінці.

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"Завдяки відповідним діям гуманітарної підгрупи в ТКГ, українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ", – наголосили у ТКГ.

Про причини смерті військовослужбовця не зазначили. Натомість додали, що їх з'ясовують.

Також у ТКГ подякували міжнародним посередникам та групі "Евакуація 200" за допомогу.

Довідка. У 2020 році внаслідок вогню з боку російських бойовиків загинули щонайменше 70 військових. Список загиблих можна прочитати тут.