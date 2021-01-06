Трагедія за участю сина бізнесмена та політика Геннадія Корбана Льва сталася 5 січня. Хлопець у компанії подружки не впорався з керуванням і їхній квадроцикл впав у річку. Обидва підлітки загинули.

Попередня причина загибелі Льва Корбана – нещасний випадок. Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на власні джерела у поліції.

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Співрозмовник видання заявив, що нещасний випадок – це одна з головних версій аварії. Однак точно можна буде говорити вже після проведення низки експертиз.

Зауважимо, що 6 січня правоохоронці витягли з квадроцикла тіла сина Корбана та його подружки. Їх знайшли на дні річки Мокра Сура. Поліція відкрила провадження за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Деталі трагічної аварії: головне

5 січня син бізнесмена Лев Корбан у компанії подружки поїхав кататися на квадроциклі біля річки Мокра Сура, що на Дніпропетровщині. Однак діти додому так і не повернулися.

Мати дівчини забила на сполох та подзвонила у поліцію. Того ж вечора правоохоронці знайшли багі Корбана, що лежав на дні річки догори дном.

Припускають, що вони хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку.

Діти були міцно пристебнутими ременями безпеки, які не змогли відчепити під водою.

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