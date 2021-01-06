Син відомого бізнесмена й політика Геннадія Корбана – Лев Корбан – загинув 5 січня. За наразі неперевіреною інформацією, тіла школяра та його однокласниці знайшли на дні річки.

Що відомо про загибель сина Геннадія Корбана

Загинув син Генадія Корбана. Про це написали у телеграм-каналі "Карточный Офис" 5 січня. Співчуття вже висловили колишній нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук та депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.

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За інформацією з соцмереж, школяр разом з однокласницею поїхав кататися на багі, але незабаром багі та тіла двох дітей виявили на дні річки. Трагедія сталася на території Дніпропетровської області.



Повідомлення у телеграм-каналі про загибель сина Корбана / Скриншот

Загинув син Геннадія Корбана: ймовірні фото та відео з місця трагедії

Ймовірні фото з місця загибелі 16-річного Лева Корбана (офіційного підтвердження інформації наразі немає) опублікували у виданні Dетектів-Info.



Квадроцикл, у якому, ймовірно, загинули двоє підлітків / Фото detective-info.com.ua

На світлинах можна побачити транспортний засіб, на якому начебто поїхав кататися школяр зі своєю однокласницею. Це багі, яке лежить на дні водойми догори дном.



Квадроцикл упав у річку Мокра Сура, у ньому були двоє 16-річних дітей / Фото detective-info.com.ua

Зауважимо, "Днепр Оперативный" з посиланням на джерела писав, що 5 січня неподалік Дніпра 16-річні хлопець та дівчина каталися на квадроциклі й упали в річку Мокра Сура.

Загибель підлітків у квадроциклі: відео з місця подій

Поліцію викликала матір дівчини після довгої відсутності дітей. На жаль, пошуки призвели до трагічної знахідки – двох загиблих підлітків. Припускають, що вони хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку.

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Діти потонули, хоча ріка на тому місці й неглибока. Річ у тім, що вони були міцно пристебнутими ременями безпеки, які не змогли відчепити під водою.

Коротко про те, хто такий Геннадій Корбан