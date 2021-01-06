У соцмережах повідомили, що загинув син Геннадія Корбана: подробиці, фото, відео
Син відомого бізнесмена й політика Геннадія Корбана – Лев Корбан – загинув 5 січня. За наразі неперевіреною інформацією, тіла школяра та його однокласниці знайшли на дні річки.
Що відомо про загибель сина Геннадія Корбана
Загинув син Генадія Корбана. Про це написали у телеграм-каналі "Карточный Офис" 5 січня. Співчуття вже висловили колишній нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук та депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.
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За інформацією з соцмереж, школяр разом з однокласницею поїхав кататися на багі, але незабаром багі та тіла двох дітей виявили на дні річки. Трагедія сталася на території Дніпропетровської області.
Повідомлення у телеграм-каналі про загибель сина Корбана / Скриншот
Загинув син Геннадія Корбана: ймовірні фото та відео з місця трагедії
Ймовірні фото з місця загибелі 16-річного Лева Корбана (офіційного підтвердження інформації наразі немає) опублікували у виданні Dетектів-Info.
Квадроцикл, у якому, ймовірно, загинули двоє підлітків / Фото detective-info.com.ua
На світлинах можна побачити транспортний засіб, на якому начебто поїхав кататися школяр зі своєю однокласницею. Це багі, яке лежить на дні водойми догори дном.
Квадроцикл упав у річку Мокра Сура, у ньому були двоє 16-річних дітей / Фото detective-info.com.ua
Зауважимо, "Днепр Оперативный" з посиланням на джерела писав, що 5 січня неподалік Дніпра 16-річні хлопець та дівчина каталися на квадроциклі й упали в річку Мокра Сура.
Загибель підлітків у квадроциклі: відео з місця подій
Поліцію викликала матір дівчини після довгої відсутності дітей. На жаль, пошуки призвели до трагічної знахідки – двох загиблих підлітків. Припускають, що вони хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку.
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Діти потонули, хоча ріка на тому місці й неглибока. Річ у тім, що вони були міцно пристебнутими ременями безпеки, які не змогли відчепити під водою.
Коротко про те, хто такий Геннадій Корбан
- Геннадій Корбан – відомий український бізнесмен і політичний діяч, уродженець Дніпра (Дніпропетровська).
- Керував апаратом Дніпропетровської обласної державної адміністрації, коли на її чолі був Ігор Коломойський. У 2015 – 2016 роках очолював партію "УКРОП", балотувався у мери Києва.
- У бізнесі займався інвестиціями, гірничодобувною промисловістю, нафтою та газом.
- На життя Корбана двічі вчиняли замахи: у 2006 обстріляли його автомобіль (важких поранень зазнав охоронець), а у 2010 підірвали кафе, у якому перебували бізнесмен та його партнер (вони обоє зазнали травм). Замовників нападів слідство так і не встановило.
- 31 жовтня 2015 року Корбана затримали під час спецоперації прокуратури й СБУ. Звинуватили його у створенні злочинної організації, розтраті майна та інших злочинах. У 2016 бізнесмену дозволили виїхати до Ізраїлю.
- У вересні 2017 року ГПУ зняла всі звинувачення з Корбана через відсутність доказів, і невдовзі він повернувся до України. Утім, відтоді активної громадської та політичної діяльності не веде.
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