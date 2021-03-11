Загинули капітан та механік: перелік імен членів екіпажу судна, яке затонуло біля Румунії

Морська адміністрація оприлюднила імена членів екіпажу судна "Волго Балт 179". Загинули капітан Олександр Борисенко і електромеханік Григорій Лисаченко.
Пресслужба Державної служби морського та річкового транспорту України розповіла, що наразі рятувальники розшукують старшого помічника капітана судна Рамзана Болатханова.
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Згідно з отриманою інформацією, рятувальна операція членів "Волго Балт 179" триває,
– мовиться у повідомленні.
Державна служба з питань морського і річкового транспорту України "перебуває на постійному зв'язку з рятувальниками і консулом України в Румунії".
Окрім того, в урядовому органі прокоментувала загибель 2 членів екіпажу.
"З сумом повідомляємо, що Капітан Борисенко Олександр та Електромеханік Лисаченко Григорій загинули. Морська адміністрація висловлює співчуття родині загиблих", – заявили у пресслужбі.