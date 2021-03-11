Загинули капітан та механік: перелік імен членів екіпажу судна, яке затонуло біля Румунії

11 березня 2021 , 14:02
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Джерело:

Державна служба морського та річкового транспорту України

Морська адміністрація оприлюднила імена членів екіпажу судна "Волго Балт 179". Загинули капітан Олександр Борисенко і електромеханік Григорій Лисаченко.

Пресслужба Державної служби морського та річкового транспорту України розповіла, що наразі рятувальники розшукують старшого помічника капітана судна Рамзана Болатханова.

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Згідно з отриманою інформацією, рятувальна операція членів "Волго Балт 179" триває,
– мовиться у повідомленні.

Державна служба з питань морського і річкового транспорту України "перебуває на постійному зв'язку з рятувальниками і консулом України в Румунії".

Кого вдалося врятувати

  • Севера Юрія;
  • Хлізнуца Ігоря;
  • Чернова Олександра;
  • Гайдая Сергія;
  • Морозова Дениса;
  • Соловйова Віталія;
  • Ремішевського Миколу;
  • Дєментьєва Сергія;
  • Ніколаєнка Дмитра;
  • Соколову Ангеліну.

Окрім того, в урядовому органі прокоментувала загибель 2 членів екіпажу.

"З сумом повідомляємо, що Капітан Борисенко Олександр та Електромеханік Лисаченко Григорій загинули. Морська адміністрація висловлює співчуття родині загиблих", – заявили у пресслужбі.

Що відомо про аварію "Волго Балту 179"

  • 11 березня в акваторії Чорного моря затонуло судно "Волго Балт 179".
  • На борту перебували 13 українців.
  • Українські консули вже вирушили у порт румунського міста Констанца. Там вони координуватимуть рятувальну операцію та надаватимуть консульську допомогу.
  • Єдина жінка, яка перебувала на судні, наразі у критичному стані. Її терміново доставили до лікарні Констанци.