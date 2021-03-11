Загинули капітан та механік: перелік імен членів екіпажу судна, яке затонуло біля Румунії

Морська адміністрація оприлюднила імена членів екіпажу судна "Волго Балт 179". Загинули капітан Олександр Борисенко і електромеханік Григорій Лисаченко.

Пресслужба Державної служби морського та річкового транспорту України розповіла, що наразі рятувальники розшукують старшого помічника капітана судна Рамзана Болатханова.

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Згідно з отриманою інформацією, рятувальна операція членів "Волго Балт 179" триває,

– мовиться у повідомленні.

Державна служба з питань морського і річкового транспорту України "перебуває на постійному зв'язку з рятувальниками і консулом України в Румунії".

Кого вдалося врятувати

Севера Юрія;

Хлізнуца Ігоря;

Чернова Олександра;

Гайдая Сергія;

Морозова Дениса;

Соловйова Віталія;

Ремішевського Миколу;

Дєментьєва Сергія;

Ніколаєнка Дмитра;

Соколову Ангеліну.

Окрім того, в урядовому органі прокоментувала загибель 2 членів екіпажу.

"З сумом повідомляємо, що Капітан Борисенко Олександр та Електромеханік Лисаченко Григорій загинули. Морська адміністрація висловлює співчуття родині загиблих", – заявили у пресслужбі.

Що відомо про аварію "Волго Балту 179"