Загинули капітан та механік: перелік імен членів екіпажу судна, яке затонуло біля Румунії
Морська адміністрація оприлюднила імена членів екіпажу судна "Волго Балт 179". Загинули капітан Олександр Борисенко і електромеханік Григорій Лисаченко.
Пресслужба Державної служби морського та річкового транспорту України розповіла, що наразі рятувальники розшукують старшого помічника капітана судна Рамзана Болатханова.
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Згідно з отриманою інформацією, рятувальна операція членів "Волго Балт 179" триває,
– мовиться у повідомленні.
Державна служба з питань морського і річкового транспорту України "перебуває на постійному зв'язку з рятувальниками і консулом України в Румунії".
Кого вдалося врятувати
- Севера Юрія;
- Хлізнуца Ігоря;
- Чернова Олександра;
- Гайдая Сергія;
- Морозова Дениса;
- Соловйова Віталія;
- Ремішевського Миколу;
- Дєментьєва Сергія;
- Ніколаєнка Дмитра;
- Соколову Ангеліну.
Окрім того, в урядовому органі прокоментувала загибель 2 членів екіпажу.
"З сумом повідомляємо, що Капітан Борисенко Олександр та Електромеханік Лисаченко Григорій загинули. Морська адміністрація висловлює співчуття родині загиблих", – заявили у пресслужбі.
Що відомо про аварію "Волго Балту 179"
- 11 березня в акваторії Чорного моря затонуло судно "Волго Балт 179".
- На борту перебували 13 українців.
- Українські консули вже вирушили у порт румунського міста Констанца. Там вони координуватимуть рятувальну операцію та надаватимуть консульську допомогу.
- Єдина жінка, яка перебувала на судні, наразі у критичному стані. Її терміново доставили до лікарні Констанци.
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