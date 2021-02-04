Загинула, інтубуючи хворого, – колеги-медики про загибель Ольги Гліви в пожежі в Запоріжжі

Вночі 4 лютого в інфекційній лікарін Запоріжжя спалахнула жахлива пожежа, яка забрала 4 життя. У вогні загинули троє пацієнтів та лікарка. 26-річна реанімотолог Ольга Гліва до кінця виконувала свій обов'язок – рятувала пацієнтів.
Джерело: фейсбук Ольги Голубовської
Про те, наскільки є великою втрата для медицини України, розповіла завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська.
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Професорка Голубовська наголосила, що неймовірно страшно, що через чиєсь недбальство гине золотий фонд української медицини. Адже Ользі Гліві було лише 26 років, вона закінчила університет з червоним дипломом.
Красива, чесна, чиста людина, яку любили і поважали усі – і хворі, і персонал. Все життя, присвячене спасінню людей, було попереду. І загинула, намагаючись врятувати чиєсь життя, повернути дихання, інтубуючи хворого,
– написала Голубовська.
Докторка медичних наук побажала одужання усім потерпілим в жахливій пожежі. А медикам порадила не втрачати оптимізм і залишатись сильними. Головне, щоб трагедія не повторилась і винуваті були покарані.