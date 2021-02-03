Загиблим на Донбасі виявився старший матрос Дмитро Власенко

Поблизу села Шуми 2 лютого внаслідок ворожих дій поранення отримав український військовий. Ним виявився старший матрос 503-го окремого батальйону морської піхоти Дмитро Власенко.

Джерело: фейсбук 503-го окремого батальйону морської піхоти

Власенка смертельно поранив снайпер бойовиків.

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Побратими та медики надали воїну усю необхідну допомогу, проте вже за годину лікарі констатували смерть – поранення виявилось несумісним із життям,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Дмитра Власенка

Загиблому було 38 років.

Родом Власенко – з Миколаївщини.

В українського військового залишилися батьки.

Власенко служив у 503-му батальйоні понад 3 роки.



На Донбасі загинув Дмитро Власенко / Фото 503-го батальйону

Редакція

висловлює співчуття рідним та близьким загиблого українського захисника.

Втрати на Донбасі у 2021 році

►11 січня біля Опитного загинув український захисник Олег Андрієнко. Він отримав поранення під час снайперського обстрілу бойовиків.

►21 січня від ворожої кулі снайпера загинув старший матрос 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Олександр Отрєп'єв.

►30 січня у лікарні помер військовий Роман Дзюбенко. 26 січня його госпіталізували до лікарні з наскрізним кульовим пораненням голови.