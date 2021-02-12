Загиблим на Донбасі виявився 25-річний Владислав Лященко: фото

На Донбасі ввечері 11 лютого проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів. Внаслідок цього загинув військовий Владислав Лященко.

Боєць загинув неподалік населеного пункту Новомихайлівка.

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Дуже важко писати такі повідомлення, особливо тоді, коли лише декілька днів тому ми поховали двох наших побратимів. Але, на жаль, війна знову обірвала ще одне життя, тому із болем повідомляємо, що вчора ми втратили нашого побратима,

– розповіли у бригаді.

Владислав загинув від ворожик обстрілів під час переміщення на взводному опорному пункті.

28 ОМБр та журналісти 24 каналу висловлють родині загиблого Владислава Лященка щирі співчуття.

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