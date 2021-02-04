Не відкладати життя на потім: загибла лікарка у Запоріжжі перед смертю написала пророчий вірш

Під час пожежі у запорізькій інфекційній лікарні загинула 26-річна лікарка Ольга Гліва. Незадовго до смерті жінка написала пророчий вірш у соцмережах.
Джерело: фейсбук Ольги Гліви
Ольга часто публікувала у соцмережах фото природи, а під ними – поетичні рядки.
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Такий пост лікарка опублікувала і 28 січня. Користувачі мережі вже назвали його пророчим.
Не просто бути, не просто споглядати, а перетворитись повністю у слух і розчинитись,
– написала загибла.
Перед тим дівчина вперше святкувала Новий рік у власній квартирі у Запоріжжі, наступного дня вона пішла на роботу.
Зауважимо, Ольга була родом з Кропивницького. Вона тільки у 2020 році закінчила інтернатуру.