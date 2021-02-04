Не відкладати життя на потім: загибла лікарка у Запоріжжі перед смертю написала пророчий вірш
Під час пожежі у запорізькій інфекційній лікарні загинула 26-річна лікарка Ольга Гліва. Незадовго до смерті жінка написала пророчий вірш у соцмережах.
Джерело: фейсбук Ольги Гліви
Ольга часто публікувала у соцмережах фото природи, а під ними – поетичні рядки.
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Що написала загибла
Такий пост лікарка опублікувала і 28 січня. Користувачі мережі вже назвали його пророчим.
Не просто бути, не просто споглядати, а перетворитись повністю у слух і розчинитись,
– написала загибла.
Перед тим дівчина вперше святкувала Новий рік у власній квартирі у Запоріжжі, наступного дня вона пішла на роботу.
Що ще писала лікарка у соцмережах
- Оглядаючись я розумію, що навчилась не відкладати життя на потім. І найголовніше - створити атмосферу і відчути кайф
- А що сказати? Так багато всього, життя пролітає швидко, але наповнено. Зараз дихаю на повні груди і відчуваю життя кожною клітиною тіла. Як давно вже не було.
- Моє зимове сонце. Знаєш, не минай мені.
Зауважимо, Ольга була родом з Кропивницького. Вона тільки у 2020 році закінчила інтернатуру.
Пожежа у запорізькій лікарні: що відомо
- Пожежа трапилась у ніч на 4 лютого. За попередньою інформацією, спалахнуло медичне обладнання. Ймовірно, вибухнув апарат ШВЛ.
- У результаті загинуло 4 людей: лікарка та троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.
- Через пожежу вже відкрили кримінальну справу.
Загибла Ольга Гліва / Фото з фейсбуку лікарки
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