Під час пожежі у запорізькій інфекційній лікарні загинула 26-річна лікарка Ольга Гліва. Незадовго до смерті жінка написала пророчий вірш у соцмережах.

Джерело: фейсбук Ольги Гліви

Ольга часто публікувала у соцмережах фото природи, а під ними – поетичні рядки.

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Що написала загибла

Такий пост лікарка опублікувала і 28 січня. Користувачі мережі вже назвали його пророчим.

Не просто бути, не просто споглядати, а перетворитись повністю у слух і розчинитись,

– написала загибла.

Перед тим дівчина вперше святкувала Новий рік у власній квартирі у Запоріжжі, наступного дня вона пішла на роботу.

Що ще писала лікарка у соцмережах

Оглядаючись я розумію, що навчилась не відкладати життя на потім . І найголовніше - створити атмосферу і відчути кайф

. І найголовніше - створити атмосферу і відчути кайф А що сказати? Так багато всього, життя пролітає швидко , але наповнено. Зараз дихаю на повні груди і відчуваю життя кожною клітиною тіла. Як давно вже не було.

, але наповнено. Зараз дихаю на повні груди і відчуваю життя кожною клітиною тіла. Як давно вже не було. Моє зимове сонце. Знаєш, не минай мені.

Зауважимо, Ольга була родом з Кропивницького. Вона тільки у 2020 році закінчила інтернатуру.

Пожежа у запорізькій лікарні: що відомо

Пожежа трапилась у ніч на 4 лютого. За попередньою інформацією, спалахнуло медичне обладнання. Ймовірно, вибухнув апарат ШВЛ.

У результаті загинуло 4 людей: лікарка та троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.

Через пожежу вже відкрили кримінальну справу.

Загибла Ольга Гліва / Фото з фейсбуку лікарки