Печерський райсуд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити справу проти президента Володимира Зеленського. Позов подав Сергій Журавель, який вважає, що його син Ярослав міг загинути на Донбасі через бездіяльність головнокомандувача.

Про задоволення позову повідомив боєць 10-ої гірсько-штурмової бригади Гліб Бабіч. Це повідомлення у своєму фейсбуці поширив Сергій Журавель, який підписується Остапом Підковою.

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Перша, маленька, але все є таки перемога в справі Ярослава Журавля. Печерський райсуд задовольнив скаргу його батька Сергія Журавля на Державне бюро розслідувань,

– підкреслив Гліб Бабіч.

Він підкреслив, що ДБР зобов'язали відкрити справу через можливу бездіяльність Володимира Зеленського, яка могла стати причиною загибелі військового Ярослава Журавля. Тепер ДБР має внести відомості в ЄРДР і розпочати слідчі дії.

Військовий також розповів, що коли Сергій Журавель напряму звертався в Держбюро, там відмовилися відкривати справу, мотивуючи це тим, що президент не є військовослужбовцем.

Як загинув Ярослав Журавель і до чого тут Зеленський: