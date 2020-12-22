Смерть бійця Ярослава Журавля: ДБР зобов'язали відкрити справу проти Зеленського
Печерський райсуд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити справу проти президента Володимира Зеленського. Позов подав Сергій Журавель, який вважає, що його син Ярослав міг загинути на Донбасі через бездіяльність головнокомандувача.
Про задоволення позову повідомив боєць 10-ої гірсько-штурмової бригади Гліб Бабіч. Це повідомлення у своєму фейсбуці поширив Сергій Журавель, який підписується Остапом Підковою.
До слова Прощання з героєм-розвідником: на Дніпропетровщині поховали Ярослава Журавля – фото
Перша, маленька, але все є таки перемога в справі Ярослава Журавля. Печерський райсуд задовольнив скаргу його батька Сергія Журавля на Державне бюро розслідувань,
– підкреслив Гліб Бабіч.
Він підкреслив, що ДБР зобов'язали відкрити справу через можливу бездіяльність Володимира Зеленського, яка могла стати причиною загибелі військового Ярослава Журавля. Тепер ДБР має внести відомості в ЄРДР і розпочати слідчі дії.
Військовий також розповів, що коли Сергій Журавель напряму звертався в Держбюро, там відмовилися відкривати справу, мотивуючи це тим, що президент не є військовослужбовцем.
Як загинув Ярослав Журавель і до чого тут Зеленський:
- Це трапилося ще в липні 2020 року – до оголошення перемир'я, якого все одно не дотримуються бойовики. Він був одним з учасників розвідгрупи, що після обіцянки бойовиків не вести обстрілів, вирушив на евакуацію тіла лейтенанта Дмитра Красногрудя.
- Тоді бойовики порушили обіцянку й почали обстріл. Загинув медик Микола Іллін ("Естонець"), а Ярослав Журавель отримав поранення. Усі бачили відео, де він сам надавав собі медичну допомогу.
- Українська розвідгрупа покинула "сіру зону", а Журавель залишився там наодинці поранений. Вище командування країни тоді не дозволило надіслати нову групу для його порятунку, щоб не наражати на небезпеку інших військових.
- Ярослав Журавель залишився в "сірій зоні" сам-один. Він три дні стікав кров'ю, поки не помер, так і не дочекавшись допомоги.
- "В бою все може бути. Можливо, не було можливості його врятувати. Можливо, щоб його врятувати, потрібно було ризикувати життями ще двох-трьох бійців, і тоді б втрати були б зовсім іншими", – заявляв тоді Михайло Забродський.
Поділитися новиною