Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що напередодні на Донбасі загинув старший солдат Олег Андрієнко.

Що сказав Зеленський про загибель воїна

Відповідну заяву очільник держави зробив на брифінгу за підсумками зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду. Про це повідомляє 24 канал.

До теми На Донбасі від пострілу ворожого снайпера загинув український боєць: відоме його ім'я

Напередодні, на превеликий жаль, ми зазнали однієї бойової втрати. Це наш старший солдат Олег Віталійович Андрієнко. І я хочу висловити щирі співчуття його родині, близьким і бойовим побратимам,

– зауважив Зеленський.

Крім того, президент розповів, що на зустрічі зі своєю молдовською колегою він детально ознайомив її з ситуацією в Україні, зокрема і на Донбасі.

Головне про загибель Олега Андрієнка

Трагедія сталася біля Опитного 11 січня.

Відомо, що проросійські найманці відкрили вогонь зі снайперської зброї.

У результаті український воїн зазнав смертельне поранення.

Олегові було 38 років. Він служив у 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді.

У військового залишилися маленький син Тимур, дружина Марина і мати.

Це друга втрата України в 2020 році. Першою була смерть старшого солдата Вікторії Слободянюк, яка померла 8 січня. Щоправда, обставини інциденту є невідомими.

Які ще заяви зробили Зеленський і Санду – читайте за посиланння.