Загибель старшого солдата Андрієнка на Донбасі: з'явилася перша реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що напередодні на Донбасі загинув старший солдат Олег Андрієнко.
Що сказав Зеленський про загибель воїна
Відповідну заяву очільник держави зробив на брифінгу за підсумками зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду. Про це повідомляє 24 канал.
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Напередодні, на превеликий жаль, ми зазнали однієї бойової втрати. Це наш старший солдат Олег Віталійович Андрієнко. І я хочу висловити щирі співчуття його родині, близьким і бойовим побратимам,
– зауважив Зеленський.
Крім того, президент розповів, що на зустрічі зі своєю молдовською колегою він детально ознайомив її з ситуацією в Україні, зокрема і на Донбасі.
Головне про загибель Олега Андрієнка
- Трагедія сталася біля Опитного 11 січня.
- Відомо, що проросійські найманці відкрили вогонь зі снайперської зброї.
- У результаті український воїн зазнав смертельне поранення.
- Олегові було 38 років. Він служив у 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді.
- У військового залишилися маленький син Тимур, дружина Марина і мати.
- Це друга втрата України в 2020 році. Першою була смерть старшого солдата Вікторії Слободянюк, яка померла 8 січня. Щоправда, обставини інциденту є невідомими.
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