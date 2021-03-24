Загибель військової на Одещині: у МОЗ розкрили причину смерті

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Джерело:

МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що смерть військової на Одещині настала через гостру серцево-судинну недостатність. Такий висновок зробили судмедексперти.

У МОЗ зауважили, що військова мала низку хронічних серцево-судинних захворювань. Це підтвердили результати розтину.

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Причина смерті військової

Як зазначили судмедексперти, смерть настала внаслідок гострої серцево-судинної недостатності. У жінки також підтвердили атеросклеротичний кардіосклероз.

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