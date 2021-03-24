У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що смерть військової на Одещині настала через гостру серцево-судинну недостатність. Такий висновок зробили судмедексперти.

У МОЗ зауважили, що військова мала низку хронічних серцево-судинних захворювань. Це підтвердили результати розтину. Важливо Мала хронічні серцево-судинні захворювання, – МОЗ про загибель військової після вакцинації Причина смерті військової Як зазначили судмедексперти, смерть настала внаслідок гострої серцево-судинної недостатності. У жінки також підтвердили атеросклеротичний кардіосклероз. Новина доповнюється...