3 українських захисників загинули неподалік населеного пункту Новолуганське на Донбасі. Вони підірвалися на вибуховому пристрої. Трагедію розслідуватиме ДБР.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки.

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Керівництво Державного бюро розслідувань висловило співчуття рідним бійців та пообіцяли, що особисто контролюватимуть хід розслідування.

Смерть військових на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо усіх зусиль, аби встановити причини та покарати винних,

– наголосив Олексій Сухачов, в.о. директора ДБР.

За попередньою інформацією, трагедія сталася під час переміщення з метою перевірки несення служби та зміни військових на вогневих позиціях.

Наразі з'ясовують обставини загибелі військових, на місці події працює керівний склад військової частини та слідчо-оперативна група ДБР.

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