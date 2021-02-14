Загибель 3 військових на Донбасі: ДБР відкрило кримінальне провадження
3 українських захисників загинули неподалік населеного пункту Новолуганське на Донбасі. Вони підірвалися на вибуховому пристрої. Трагедію розслідуватиме ДБР.
Джерело:ДБР
Кримінальне провадження відкрили за статтею про недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки.
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Керівництво Державного бюро розслідувань висловило співчуття рідним бійців та пообіцяли, що особисто контролюватимуть хід розслідування.
Смерть військових на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо усіх зусиль, аби встановити причини та покарати винних,
– наголосив Олексій Сухачов, в.о. директора ДБР.
За попередньою інформацією, трагедія сталася під час переміщення з метою перевірки несення служби та зміни військових на вогневих позиціях.
Наразі з'ясовують обставини загибелі військових, на місці події працює керівний склад військової частини та слідчо-оперативна група ДБР.
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