Загибель 3 військових біля Новолуганського: Зеленський провів термінову нараду

Джерело:фейсбук Володимира Зеленського
Президент Зеленський повернувся з ОАЕ та одразу зібрав нараду представників військових відомств. Говорили про трагедію на Донбасі – 14 лютого 3 українських бійців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
Президент України Володимир Зеленський 16 лютого зібрав на нараду головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, міністра оборони Андрія Тарана, заступника керівника Офісу Президента Романа Машовця, нардепа та члена комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Ігоря Герасименка.
Нагадаємо 14 лютого на Донбасі 3 українських військових загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої
Глава держави повідомив, що "вже є деталі загибелі наших військових – Олександра, В'ячеслава та Дмитра":
Президент назвав "три ймовірні причини підриву":
При цьому Зеленський наголосив, що "питань і досі залишається багато":
Деякі дані просто неможливо встановити за добу. ДБР вже почало розслідування. Додатково я даю завдання керівництву ЗСУ,
– наголосив Володимир Зеленський.
Серед цих завдань:
Президент нагадав, що "гуманітарне розмінування – дитячих садків, шкіл, лікарень – було серед домовленостей лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі в Парижі у грудні 2019".
Міни в прямому сенсі стали синонімом втрати життя наших військових і мешканців Донбасу. Без розмінування ми ніколи не повернемося до мирного життя. За 10 днів чекаю на імена винних у цій трагедії та шляхи розв'язання проблеми,
– таке головне завдання поставив Володимир Зеленський.
Також глава держави ще раз висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих українських військових.
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