Президент Зеленський повернувся з ОАЕ та одразу зібрав нараду представників військових відомств. Говорили про трагедію на Донбасі – 14 лютого 3 українських бійців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого зібрав на нараду головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, міністра оборони Андрія Тарана, заступника керівника Офісу Президента Романа Машовця, нардепа та члена комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Ігоря Герасименка.

Нагадаємо 14 лютого на Донбасі 3 українських військових загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої

Подробиці про загибель військових біля Новолуганського

Глава держави повідомив, що "вже є деталі загибелі наших військових – Олександра, В'ячеслава та Дмитра":

"Хлопці підірвалися на 5 мінах ТМ-62, встановлених у шаховому порядку".

Приблизно о 9:20 14 лютого бійці "переміщалися для несення служби на позиціях відділення взводу".

Вибух пролунав близько 9:30 біля дороги, якою рухалися військові.

"Швидка прибула на місце, але врятувати їх не змогла".

Ймовірні причини трагедії

Президент назвав "три ймовірні причини підриву":

Порушення правил поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями.

Теракт незаконних збройних формувань (мовиться про дистанційний підрив міни).

Недбале ставлення військових до служби, неналежна організація служби та пересування військових.

При цьому Зеленський наголосив, що "питань і досі залишається багато":

Хто встановлював міни?

Чому про них не попередили українських бійців, які несли службу на цій території?

Чи були там вказівники, які попередили б про міни?

Підсумки наради у президента

Деякі дані просто неможливо встановити за добу. ДБР вже почало розслідування. Додатково я даю завдання керівництву ЗСУ,

– наголосив Володимир Зеленський.

Серед цих завдань:

Провести заняття щодо дотримання заходів безпеки під час поводження з вибухонебезпечними предметами, також щодо дотримання правил безпеки під час пересування особового складу, озброєння та військової техніки на місцевості, і під час висування на бойові позиції, спостережні пости та переміщення між опорними пунктами.

До кінця лютого перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах та шляхах сполучення – зокрема, щодо їхньої доцільності. Застарілі та недоцільні міни слід зняти, вказавши це у відповідних документах.

Продовжити розмінування активніше: не має бути мін там, де вже немає загрози швидкої атаки, де живуть люди, де постійно пересуваються українські військові.

Президент нагадав, що "гуманітарне розмінування – дитячих садків, шкіл, лікарень – було серед домовленостей лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі в Парижі у грудні 2019".

Міни в прямому сенсі стали синонімом втрати життя наших військових і мешканців Донбасу. Без розмінування ми ніколи не повернемося до мирного життя. За 10 днів чекаю на імена винних у цій трагедії та шляхи розв'язання проблеми,

– таке головне завдання поставив Володимир Зеленський.

Також глава держави ще раз висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих українських військових.

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