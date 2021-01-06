На Дніпропетровщині 5 січня загинув син відомого бізнесмена й політика Геннадія Корбана – Лев Корбан. Відомо, що хлопець у компанії подружки катався на квадроциклі неподалік Дніпра. Однак діти не впоралися з керуванням і вилетіли в річку.

Поліція відкрила кримінальну справу через загибель сина Корбана. Про це повідомили на сайті Нацполіції.

Важливо Трагічно загинув син Геннадія Корбана: подробиці, фото, відео

Що сказали у поліції

У середу, 6 січня, правоохоронці витягли з квадроцикла тіла ймовірно сина Корбана та його подружки. Тіла підлітків знайшли на дні річки Мокра Сура. Поліція призначила низку експертиз та відкрила провадження за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Додамо, що рятувальники ДСНС підтвердили факт ДТП на Дніпропетровщині, але відмовилися коментувати деталі аварії.

Деталі трагічної аварії: головне

5 січня син бізнесмена Лев Корбан поїхав кататися на квадроциклі біля річки Мокра Сура, що на Дніпропетровщині. Однак діти додому так і не повернулися.

На сполох забила мати дівчини. Вона подзвонила у поліцію, але пошуки призвели до трагічної знахідки.

Правоохоронці знайшли квадроцикл, що лежав на дні річки догори дном.

Припускають, що вони Лев Корбан та його подруга хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку.

Діти були міцно пристебнутими ременями безпеки, які не змогли відчепити під водою.

Місце загибелі підлітків на квадроциклі: дивіться відео

Про те, хто такий Геннадій Корбан та чим він відомий – читайте за посиланням.