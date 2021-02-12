Загибель школяра у Харкові: поліція назвала попередню причину
Школяр Антон Логвінов із Харкова міг померти від падіння з моста. Щоправда, правоохоронці намагаються з'ясувати, це було вбивство чи самогубство.
Джерело:24 канал
Тілесні ушкодження характерні для падіння з висоти. Про це розповів начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Чиж.
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Що кажуть у поліції про смерть школяра
Справу розслідують як умисне вбивство. Правоохоронці продовжують збирати записи камер спостереженняі і покази очевидців. Наразі намагаються зрозуміти, хлопець сам зістрибнув із мосту, чи його хтось штовхнув через конфлікт.
Які є версії
- Хлопця могли вбити знайомі через сварку;
- могли вбити невідомі на ґрунті раптового конфлікту;
- самогубство або нещасний випадок.
Однак зазначили, що Антона точно не пограбували, адже його мобільний телефон і речі були у нього. За словами слідчих, конфліктів вдома у хлопця не було.
У справі призначили 10 експертиз
Досудове розслідування триває. Призначили 10 експертиз, зокрема, цитологічну, молекулярно-генетичну, комп'ютерно-технічну.
Важливо! Поліція звернулась до харків'ян: просять надати відео з реєстраторів автомобілів, що проїжджали Олексіївський міст 8 лютого.
Що відомо про смерть школяра у Харкові
- 15-річного Антона Логвінова знайшли мертвим 10 лютого. Перед тим його шукали 2 доби.
- Мати запідозрила щось недобре одразу, як син зник, адже його телефон був вимкненим.
- Сусіди запевняють, хлопчик був слухняним, а родина – хорошою.
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