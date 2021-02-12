Школяр Антон Логвінов із Харкова міг померти від падіння з моста. Щоправда, правоохоронці намагаються з'ясувати, це було вбивство чи самогубство.

Тілесні ушкодження характерні для падіння з висоти. Про це розповів начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Чиж.

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Що кажуть у поліції про смерть школяра

Справу розслідують як умисне вбивство. Правоохоронці продовжують збирати записи камер спостереженняі і покази очевидців. Наразі намагаються зрозуміти, хлопець сам зістрибнув із мосту, чи його хтось штовхнув через конфлікт.

Які є версії

Хлопця могли вбити знайомі через сварку;

могли вбити невідомі на ґрунті раптового конфлікту;

самогубство або нещасний випадок.

Однак зазначили, що Антона точно не пограбували, адже його мобільний телефон і речі були у нього. За словами слідчих, конфліктів вдома у хлопця не було.

У справі призначили 10 експертиз

Досудове розслідування триває. Призначили 10 експертиз, зокрема, цитологічну, молекулярно-генетичну, комп'ютерно-технічну.

Важливо! Поліція звернулась до харків'ян: просять надати відео з реєстраторів автомобілів, що проїжджали Олексіївський міст 8 лютого.

Що відомо про смерть школяра у Харкові