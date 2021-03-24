Загибель Чорновола: у МВС повідомили про результати комплексної експертизи і стан справи

Комплексна комісійна експертиза дійшла висновку, що лідер Народного руху В'ячеслав Чорновіл отримав смертельну травму в результаті ДТП у березні 1999 року. Підтверджень інших версій загибелі наразі немає.

Про це виданню розповів заступник директора департаменту комунікацій з медіа МВС Ярослав Тракало.

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Результати нової комплексної експертизи

У 2014 році розслідування обставин загибелі лідера Народного руху України поновили, зокрема взялися перевіряти комплексну експертизу.

Тракало повідомив, що експертиза, яка тривала майже 2 роки (з 31 січня 2017 року по 29 жовтня 2018 року), встановила, що ушкодження, які було виявлено при судово-медичній експертизі тіла Чорновола та під час експертизи решток при ексгумації "є такими, що сформувалися внаслідок травмування пасажира, що перебував у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою".

Їхнє виникнення є переважно результатом дії масивного тупого предмета з переважаючою контактною поверхнею, яким могли бути деталі кузова (салону) до його деформації та надалі частини деформованого кузова автомобіля,

– цитує Тракало висновок експертів.

Заступник директора департаменту комунікацій додав, що підтвердження теорії, що Чорновіл був смертельно травмований вже після аварії, немає. Зокрема, експертиза, відпрацювавши наявні матеріали, не знайшла доказів на користь версії про ушкодження кастетом, однак все ж повністю цю версію не відкидає.

На якому етапі перебуває розслідування справи

Представник МВС відповів заперечно на запитання про те, чи справа вичерпана.

На уточнювальні запитання видання, на якій стадії перебуває слідство, чи допитували повторно водія "КаМАЗу" Володимира Куделя, чи проводили з ним слідчі дії, чи є перспективи розслідування, Тракало зазначив, що під час проведення досудового розслідування Куделя неодноразово допитували про обставини ДТП.

Однак згодом від подання показань він відмовився, пояснивши це тим, що всі обставини події він повідомив раніше та нічого нового додати не може.

Крім того, відповідно до вказівок Офісу генерального прокурора, наразі триває проведення допитів судових експертів, які проводили експертизи в кримінальному провадженні,

– заявив Тракало.

Наразі досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні триває. Остаточного рішення ще не прийняли, оскільки триває проведення слідчих дій.

У МВС наголошують, що розслідування не є легким з огляду на значний період, який минув з моменту трагедії. Однак всі зацікавлені у тому, "аби істина у цій справі була встановлена".

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