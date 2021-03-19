Загадкова смерть 9-річної дитини в Чернівцях: спершу просто болів живіт

Джерело:"Чернівецький промінь"
У 9-річного хлопчика з Чернівців почав боліти живіт, а потім додалась температура. Коли дитину госпіталізували, вона померла в реанімації. Батьки звинувачують у всьому лікарів, а ті всі звинувачення у свій бік відкидають.
Мама хлопчика розповіла, що він до 3 років був епілептиком. Чи відігравало це якусь роль – з'ясовують.
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Спершу лікарі стверджували, що в дитини підвищений рівень цукру в крові. Але також було ускладнене дихання та лікарі виявили двобічну пневмонію.
Дитину під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, але це виявилось безрезультатним.
Посмертний аналіз коронавірус у дитини не виявив.
Посмертний аналіз крові на коронавірус / Скриншот 24 каналу
Як розповіла коментарі інформагентству АСС, начмед Чернівецької дитячої міської лікарні Ольга Бабина, дитині надавалась невідкладна допомога та антибактеріальна терапія. Лікарі діяли відповідно до протоколу.
Стан дитини був важкий на момент госпіталізації. Клінічно після повного обстеження було підтверджено тотальну двобічну пневмонію. Дитина була переведена на ШВЛ,
– зазначила лікарка.
За її словами була надто запущена важка двобічна пневмонія, з якою врятувати дитинку не вдалося. Експрес-тест на антиген показав негативний результат.
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На думку батьків, лікарі неправильно діагностували хворобу та неналежно виконали професійні обов’язки.
Правоохоронці відкрили провадження за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Максимальне можливе покарання за нею – 5 років позбавлення волі чи права займати певні посади.