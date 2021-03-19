Загадкова смерть 9-річної дитини в Чернівцях: спершу просто болів живіт

У 9-річного хлопчика з Чернівців почав боліти живіт, а потім додалась температура. Коли дитину госпіталізували, вона померла в реанімації. Батьки звинувачують у всьому лікарів, а ті всі звинувачення у свій бік відкидають.

Мама хлопчика розповіла, що він до 3 років був епілептиком. Чи відігравало це якусь роль – з'ясовують.

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Хронологія перебігу захворювання

Хлопчик вперше поскаржився батькам на біль у животі 12 березня, однак тоді це пройшло до вечора.

Наступного дня біль повернувся та з'явилася температура – 37,2, ввечері того ж дня дитина знову почувалась нормально.

В неділю вранці хлопчик почувався добре: поснідав і поїхав до бабусі з дідусем. Однак о 6 вечора він сказав батькам, що живіт знову болить.

Через годину вони зателефонували до дільничного лікаря. Тоді знову піднялася температура, але цього разу вже до 38 градусів.

Орієнтовно о 1 ночі температура почала падати до 35,9 градуса. Цього разу батьки викликали швидку, а згодом 15 березня дитина померла в реанімації.

Що було в лікарні

Спершу лікарі стверджували, що в дитини підвищений рівень цукру в крові. Але також було ускладнене дихання та лікарі виявили двобічну пневмонію.

Дитину під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, але це виявилось безрезультатним.

Посмертний аналіз коронавірус у дитини не виявив.



Посмертний аналіз крові на коронавірус / Скриншот 24 каналу

Позиція лікарів

Як розповіла коментарі інформагентству АСС, начмед Чернівецької дитячої міської лікарні Ольга Бабина, дитині надавалась невідкладна допомога та антибактеріальна терапія. Лікарі діяли відповідно до протоколу.

Стан дитини був важкий на момент госпіталізації. Клінічно після повного обстеження було підтверджено тотальну двобічну пневмонію. Дитина була переведена на ШВЛ,

– зазначила лікарка.

За її словами була надто запущена важка двобічна пневмонія, з якою врятувати дитинку не вдалося. Експрес-тест на антиген показав негативний результат.

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Розслідування смерті дитини

На думку батьків, лікарі неправильно діагностували хворобу та неналежно виконали професійні обов’язки.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Максимальне можливе покарання за нею – 5 років позбавлення волі чи права займати певні посади.