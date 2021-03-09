Під Одесою чоловік убив кота: місцеві кажуть, що це не вперше - відео

Джерело:vgorode
В заміському районі Одеси чоловік на очах сусідів вбив кота, а потім збирався викинути його в пакеті. Свідки інциденту викликали поліцію.
Випадок відбувся в Царському селі під Одесою. Свідки змогли зняти цей момент на відео.
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Як повідомив вбивця тварини свідкам, все відбулось через те, що кіт випорожнювався на речі в його домі. Місцеві жителі розповідають, що цей чоловік не вперше знущається з тварин і в цьому районі постійно зникають коти.
Коли правоохоронці прибули на виклик, їм вдалося поспілкуватися з дружиною ймовірного живодера. Вона сказала, що ніякого кота не було та сусідам все здалось.
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