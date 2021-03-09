Під Одесою чоловік убив кота: місцеві кажуть, що це не вперше - відео
В заміському районі Одеси чоловік на очах сусідів вбив кота, а потім збирався викинути його в пакеті. Свідки інциденту викликали поліцію.
Джерело:vgorode
Випадок відбувся в Царському селі під Одесою. Свідки змогли зняти цей момент на відео.
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Що до цього призвело
Як повідомив вбивця тварини свідкам, все відбулось через те, що кіт випорожнювався на речі в його домі. Місцеві жителі розповідають, що цей чоловік не вперше знущається з тварин і в цьому районі постійно зникають коти.
Що було, коли приїхала поліція
Коли правоохоронці прибули на виклик, їм вдалося поспілкуватися з дружиною ймовірного живодера. Вона сказала, що ніякого кота не було та сусідам все здалось.
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Яке покарання можливе за знущання з тварин
За жорстоке поводження з тваринами може бути два типи покарання:
- Штраф від 3400 до 8500 гривень
- Арешт на термін від 3 до 8 років
Жорстоке поводження з тваринами в Одеській області
- Біля Одеси жінка 12 лютого застрелила хаскі й похвалилася цим в чаті села. Згодом вона перестала визнавати свою провину.
- 22 лютого в Одеському дворі жінка викинула кота з 10 поверху, а потім добила його ножем.
- Також у лютому на активісти виявили на Одещині ферму, де знущалися над тваринами. На її території виявили помираючих від голоду собак і частини свинячих туш.
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