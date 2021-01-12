До того, як Олексія Чернишова призначили на посаду міністра регіонального розвитку, він працював головою Київської обласної адміністрації. Водночас він мав свій бізнес, який лише нещодавно змінив на роботу в політиці.

Міністр зізнався, що наразі його зарплата не може порівнюватися з тими статками, які були раніше. Більше він розповів в ексклюзивному інтерв'ю на 24 каналі.

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Має таку можливість

За його словами, для того, аби піти на державну службу, потрібно собі це дозволити. Зокрема – ментально, і також – матеріально.

Я вважаю, що в мене така можливість є. Я дуже радий цьому і вважаю, що це дозволяє мені використовувати ту зарплату, яку я зараз отримую,

– зазначив Чернишов.

Яка зарплата у Чернишова

Міністр заявив, що його зарплата – приблизно 50 тисяч гривень. Але, можливо, поступово вона збільшуватиметься.

Він зауважив: "Загалом оплата праці державним службовцям – це питання, яке потребує дуже делікатного і відповідального ставлення". Чернишов зазначив, що заробітна плата не може збільшуватися в жодному разі, поки:

не збільшується економіка;

не збільшуються статки громадян;

не збільшується мінімальна зарплата.

"Все повинно бути пропорційно й еволюційно розвиватися. Я вважаю, що зарплата 50 і більше тисяч гривень є значною", – додав Чернишов.

Скільки грошей отримали міністри у 2020 році

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заробив у 2020 році майже 500 тисяч гривень.

Міністр оборони Андрій Таран за 2020 рік отримав приблизно 750 тисяч гривень.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у 2020 році заробив понад 700 тисяч гривень.

Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб заробив у 2020 році понад 500 тисяч гривень.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій у 2020 році заробив понад 598 тисяч гривень.

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