Можу собі дозволити, – Чернишов відповів, чи задоволений своє зарплатою
До того, як Олексія Чернишова призначили на посаду міністра регіонального розвитку, він працював головою Київської обласної адміністрації. Водночас він мав свій бізнес, який лише нещодавно змінив на роботу в політиці.
Міністр зізнався, що наразі його зарплата не може порівнюватися з тими статками, які були раніше. Більше він розповів в ексклюзивному інтерв'ю на 24 каналі.
Зверніть увагу Чи стало українцям жити краще: що можна було купити на зарплату 2020
Має таку можливість
За його словами, для того, аби піти на державну службу, потрібно собі це дозволити. Зокрема – ментально, і також – матеріально.
Я вважаю, що в мене така можливість є. Я дуже радий цьому і вважаю, що це дозволяє мені використовувати ту зарплату, яку я зараз отримую,
– зазначив Чернишов.
Яка зарплата у Чернишова
Міністр заявив, що його зарплата – приблизно 50 тисяч гривень. Але, можливо, поступово вона збільшуватиметься.
Він зауважив: "Загалом оплата праці державним службовцям – це питання, яке потребує дуже делікатного і відповідального ставлення". Чернишов зазначив, що заробітна плата не може збільшуватися в жодному разі, поки:
- не збільшується економіка;
- не збільшуються статки громадян;
- не збільшується мінімальна зарплата.
"Все повинно бути пропорційно й еволюційно розвиватися. Я вважаю, що зарплата 50 і більше тисяч гривень є значною", – додав Чернишов.
Скільки грошей отримали міністри у 2020 році
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заробив у 2020 році майже 500 тисяч гривень.
- Міністр оборони Андрій Таран за 2020 рік отримав приблизно 750 тисяч гривень.
- Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у 2020 році заробив понад 700 тисяч гривень.
- Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб заробив у 2020 році понад 500 тисяч гривень.
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій у 2020 році заробив понад 598 тисяч гривень.
Поділитися новиною