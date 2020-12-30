"Забудьте прізвище Татаров": Лещенко заявив, що отримує погрози – фото
Член наглядової ради Укрзалізниці та екснардеп Сергій Лещенко заявив, що отримує прогрози через справу Олега Татарова. Лещенко опублікував скриншот повідомлення від невідомого, який просить його забути прізвище Татарова.
Окрім того, у повідомленні згадують сім'ю екснардепа. Про це Лещенко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Невідомі також заявляють, що "ваша дружина має дуже гарну дитину".
Сьогодні отримав таке привітання з прийдешніми святами,
– прокоментував Лещенко.
Погрози Лещенку / Скриншот зі сторінки Лещенка
Що Татаров казав про Лещенка
- Заступник глави Офісу Президента Татаров заявив, що екснардеп дуже активно коментує його справу, хоча сам нібито "отримав від приватної компанії-забудовника знижку в розмірі майже 2 мільйони гривень".
- Татаров також зауважив, що Лещенко нібито зловживав своїми повноваженнями, щоб отримати матеріальну вигоду.
- Однак Національне антикорупційне бюро не притягнуло Лещенка до відповідальності, а він почав активно розповсюджувати їхні новини.
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