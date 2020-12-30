Член наглядової ради Укрзалізниці та екснардеп Сергій Лещенко заявив, що отримує прогрози через справу Олега Татарова. Лещенко опублікував скриншот повідомлення від невідомого, який просить його забути прізвище Татарова.

Окрім того, у повідомленні згадують сім'ю екснардепа. Про це Лещенко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Невідомі також заявляють, що "ваша дружина має дуже гарну дитину".

Сьогодні отримав таке привітання з прийдешніми святами,

– прокоментував Лещенко.





Погрози Лещенку / Скриншот зі сторінки Лещенка

Що Татаров казав про Лещенка

Заступник глави Офісу Президента Татаров заявив, що екснардеп дуже активно коментує його справу, хоча сам нібито "отримав від приватної компанії-забудовника знижку в розмірі майже 2 мільйони гривень".

Татаров також зауважив, що Лещенко нібито зловживав своїми повноваженнями, щоб отримати матеріальну вигоду.