Кількість дитячих самогубств в Україні продовжує зростати. Діти та підлітки приймають численну кількість різноманітних пігулок. Це призводить до летальних випадків, адже врятувати вдається далеко не всіх. Саме тому у Раді ініціювали законопроєкти про заборону продажу ліків дітям до 14 років.

У столиці лише за два місяці цього року зафіксовано 25 спроб дитячих самогубств, що набагато більше, ніж у минулих роках. Профільний комітет Верховної ради ініціював два законопроєкти, які повинні розв'язати питання з доступом дітей до пігулок. Так, законопроєкт передбачає заборону продажу лікарських засобів особам до 14 років, другий – запроваджує адміністративну відповідальність за порушення цієї заборони. Втім, чи буде таке рішення ефективним ми розпитали експертів.

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Що хочуть змінити та чи доцільні такі заборони

У Міністерстві охорони здоров’я ще з 2013 року говорили про те, щоб заборонити продаж лікарських засобів дітям до 14 років. Оксана Духовна, к.ю.н., партнер INPRAXI LAW, каже, подібні законодавчі положення є, наприклад, і в законодавстві Грузії, де передбачені штрафи за продаж рецептурних препаратів без призначення лікаря неповнолітнім особам.

Що ж до наявних законопроєктів №5122, 5123, встановлена ними заборона стосується будь-яких лікарських засобів, тобто не тільки рецептурних препаратів. Крім того, із тексту проєктів законодавчих змін наразі не слідує, яким чином провізор повинен буде визначити вік дитини, що купує відповідний лікарський засіб. А отже, в такому випадку велику роль буде відігравати саме людський фактор,

– говорить Духовна.

За продаж ліків дітям фармацевтів будуть штрафувати / Фото Pixabay

Ольга Кудрявцева, радниця АБ "Олександра Кудрявцева", зазначила, що при вживанні неправильних доз, більшість ліків небезпечні для життя та здоров’я. Саме тому, і з’являються рецептурні препарати, які не можна вживати безконтрольно. За тим, аби такі ліки відпускали за рецептом (або ж ті, які перевищують "безпечну" для життя людини дозу), має стежити держава, зокрема Держлікслужба, а цього, на жаль, наразі немає.

Ось з чого потрібно починати й над чим наразі варто замислитись. Дійсно, в країнах ЄС, наприклад, заборонено продавати будь-які ліки дітям до 14 років. Але за це фармацевта позбавляють ліцензії з надання таких послуг. У нас же пропонують ввести штраф від 102 до 1190 гривень. Для порівняння це всього від 3 до 33 упаковок того ж бюджетного "Дротаверину", який так користується популярністю серед підлітків останнім часом. Чи цей штраф зупинить недобросовісних фармацевтів?

– пояснює ситуацію Кудрявцева.

Сімейна лікарка Анастасія Коваль, каже, що підтримує заборону продажу ліків дітям до 14 років. Також вона вважає, що потрібно взагалі заборонити продаж лікарських засобів без рецепта незалежно від віку покупця.

Мені, як лікарю, важко діагностувати й лікувати людину, коли пацієнт приймав медикаменти безконтрольно і все підряд. Окрема біда – антибіотики. Зазвичай, люди не знають що як і скільки приймати – надалі маємо проблему антибіотикорезистентність (коли бактерії "знайомі" з антибіотиком і той не може "вбити ворога" в організмі). Тому так, законопроєкти підтримую,

– говорить Коваль.

Експерти впевнені, що така заборона не розв'язувати проблему з дитячими самогубствами / Фото Pixabay

Чи допоможе заподіяти дитячим самогубствам

Втім, чи вирішить така заборона проблему з дитячими самогубствами, сказати важко. Олександр Равчев, соціальний психолог та фахівець з аналізу державної політики, говорить, що таке рішення недоцільне, і це скоріше спроба створити видимість контролю за ситуацією з боку влади. Експерт впевнений, що заборона не допоможе.

Тому що більша частина самогубств дітей припадає на період після 14 років. Тому навіть якщо ввести таку заборону, вона навіть в теорії не може допомогти. У багатьох розвинених країнах дійсно є жорсткі обмеження, що зводяться до купівлі більшості ліків лише за рецептом від лікаря. Це потрібно щоб боротись з самолікуванням, яке може бути шкідливим,

– каже Равчев.

Він додає, якщо ж такі обмеження запровадити, то найбільше постраждають літні люди, які живуть в маленьких містах і селах, яким препарати зазвичай купують їх діти та близькі, а не вони самі.

Як розпізнати, що дитина хоче скоїти самогубство / Джерело Психолог та соціолог для 24 каналу

Ольга Кудрявцева говорить, що обмеження на продаж ліків безумовно потрібне, але його потрібно розглядати комплексно, а не спиратися лише на вікові обмеження. Справа не в ліках, а в їхньому призначенні та дозуванні, адже випадків, коли навіть дорослі люди "призначають" собі не ті ліки, або не в тому дозуванні, і тим самим шкодять своєму здоров’ю дуже багато, не кажучи вже про дітей та підлітків.

Повна заборона продажу ліків не розв'яже дану проблему, тому що справа не в ліках, а в голові. Тому на місці держави в першу чергу, потрібно проводити профілактично-роз’яснювальну та просвітницьку роботу серед підлітків, адже методи заборони ніколи не працюють, "заборонений плід солодкий",

– говорить Кудрявцева.

Вона додала, що враховуючи винахідливість сучасних підлітків, дістати цей заборонений плід, в цьому випадку лікарський засіб – справа цікавіша, а ніж якщо доступ до нього вільний. Тому ризикуємо спровокувати новий "квест" в соціальних мережах.

Що пропонують у законопроєктах