Проросійські телеканали, підконтрольні куму Путіна Віктору Медведчуку, шукають юридичні способи, аби повернутися в ефір та обійти блокування. Що про це відомо – читайте далі.

"️112 канал", ZIK та NewsOne, які називали себе "Медіахолдинг "Новини" після блокування створили ТОВ з такою ж назвою. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Товариство з обмеженою відповідальністю зареєстрували 18 лютого. Це відбулося через 2 тижні після того, як канали Тараса Козака припинили своє мовлення через рішення РНБО.

Схоже, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір, – зауважив Ткаченко.

"Проте, скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби – суть не змінюється. Отже, й увага з боку держави до їхньої "діяльності", – додав урядовець.

Подробиці про ТОВ:

його засновниками є 100 людей, кожен "скинувся" на створення по 1 гривні;

тобто статутний капітал ТОВ "Медіахолдінг "Новини" сягає 100 гривень.

Новина доповнюється….