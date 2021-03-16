Чергові докази присутності на Донбасі російських військових зафіксували на Луганщині. Тут виявили заборонене міжнародними договорами озброєння, виробник якого – Росія.

Три бойові протипіхотні фугасні міни натискної дії ПМН-2 та фрагмент протипіхотної осколкової міни ПОМ-2 виявили на території Трьохізбенки та Кримського Щастинського району, а також Катеринівки та Новотошківського Сєвєродонецького району. Тут раніше дислокувались проросійські бойовики

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Таке озброєння заборонене міжнародними договорами

Засобів ураження такого типу нема на озброєнні українських військових. Такі міни застосовують саме російські збройні формування, аби залякувати місцеве населення та воювати проти захисників України.



Через свої характеристики це озброєння заборонене міжнародними договорами, зокрема – Оттавською конвенцією та Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво, передачу протипіхотних мін та про їх знищення.

Докази долучили до матеріалів кримінального провадження

Вибухові знахідки долучили до доказів кримінального провадження. Мовиться про розслідування злочинів на тимчасово окупованих територіях Луганської області.