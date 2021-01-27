Заборонивши українським компаніям імпортувати електроенергію з Білорусі, Верховна Рада тим самим підіграє країні-агресору, Російській Федерації. Про це заявив голова парламентського комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

Він нагадав, що останнім часом компанія ДТЕК збільшила закупівлі російського вугілля для своїх теплових електростанцій.

"Тобто у нас є вибір: імпортувати готову електроенергію з Білорусі або завозити сюди російське вугілля, щоб працювали російські шахти, країни-агресора", – зазначив нардеп.

На його думку, законопроект про заборону імпорту електроенергії з Білорусі є лобіюванням комерційних інтересів.

"Коли з липня 2019 року у нас був відкритий імпорт електроенергії з Білорусі, її імпортувала одна компанія – ДТЕК. І нікому до цього не було діла. Зараз, коли й інші компанії в цьому беруть участь, імпорт з Білорусі пропонують заборонити", – зазначив він.

Заборона імпорту електроенергії з Білорусі створить загрозу монополізації енергоринку і цінової змови його найбільших гравців, попередив Герус.

"В кінцевому підсумку це призведе до підвищення цін на електроенергію для кінцевих споживачів", – підкреслив він, додавши, що такий сценарій є неприпустимим.