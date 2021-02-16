Вже третій день: туриста, який заблукав в горах, шукають пів сотні рятувальників

Джерело:ДСНС
На Закарпатті третій день шукають туриста. Він заблукав поблизу гори Гемба після снігової бурі.
Через небезпеку сходження лавин вночі рятувальну операцію припинили. Але сьогодні, 16 лютого о 6 годині її знову відновили.
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У пошуках беруть участь 56 осіб та 11 одиниць техніки, залучили навіть гелікоптери. Жодних прогнозів рятувальники не дають, але не втрачають надії знайти чоловіка живим.Зазначимо! Рятувальники ДСНС застерегли мандрівників від походів в гори без підготовки через погіршення погодних умов. Наразі в горах – сильні хуртовини і небезпека сходження лавин.
Від рятувальників залучили:
На Закарпатті продовжують пошуки заблукалого туриста / Фото ДСНС
Туриста продовжують шукати: дивіться відео