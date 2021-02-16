На Закарпатті третій день шукають туриста. Він заблукав поблизу гори Гемба після снігової бурі.

Через небезпеку сходження лавин вночі рятувальну операцію припинили. Але сьогодні, 16 лютого о 6 годині її знову відновили.

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У пошуках беруть участь понад 50 людей

У пошуках беруть участь 56 осіб та 11 одиниць техніки, залучили навіть гелікоптери. Жодних прогнозів рятувальники не дають, але не втрачають надії знайти чоловіка живим.

Зазначимо! Рятувальники ДСНС застерегли мандрівників від походів в гори без підготовки через погіршення погодних умов. Наразі в горах – сильні хуртовини і небезпека сходження лавин.

Кого залучили до пошуків

Від рятувальників залучили:

8 гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття, Львівщини, 2-го спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич;

а також – 3 волонтери.



На Закарпатті продовжують пошуки заблукалого туриста / Фото ДСНС

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