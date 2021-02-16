Вже третій день: туриста, який заблукав в горах, шукають пів сотні рятувальників
На Закарпатті третій день шукають туриста. Він заблукав поблизу гори Гемба після снігової бурі.
Джерело:ДСНС
Через небезпеку сходження лавин вночі рятувальну операцію припинили. Але сьогодні, 16 лютого о 6 годині її знову відновили.
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У пошуках беруть участь понад 50 людей
У пошуках беруть участь 56 осіб та 11 одиниць техніки, залучили навіть гелікоптери. Жодних прогнозів рятувальники не дають, але не втрачають надії знайти чоловіка живим.
Кого залучили до пошуків
Від рятувальників залучили:
- 8 гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття, Львівщини, 2-го спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич;
- а також – 3 волонтери.
На Закарпатті продовжують пошуки заблукалого туриста / Фото ДСНС
Туриста продовжують шукати: дивіться відео
У Карпатах заблукав турист: що відомо
- Чоловік 14 лютого заблукав поблизу села Березники Свалявського району Закарпатської області.
- Телефонного зв'язку з 40-річним туристом досі немає. Вже 3 ночі він провів у горах при температурі -20 градусів.
- Рятувальники залучили до пошуків авіацію, зокрема підняли у повітря гелікоптер Super Puma від Спеціального авіаційного загону ДСНС України.
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