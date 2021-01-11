У Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою жителів Сімферополя. Воду людям подають за розкладом, її ще вистачає. Втім, на потреби окупантів та мілітаризацію води буде не достатньо.

Таку думку висловив Борис Бабін, колишній представник президента України в Криму. Він розповів про катастрофу з водою в окупованому Криму в ефірі 24 каналу.

До теми Росія довела Крим "до ручки", – Кулеба про проблеми з водопостачанням

Бабін: Води стає все менше

За його словами, води в окупованому Криму стає все менше. Також можна впевнено сказати, що будь-яка сніжність зими критичний рівень водосховищ не відновить. Він додав, що інших джерел води на півострові немає і не буде.

Втім, як наголосив експредставник, запаси води – річ відновлювальна. Але на водосховищах вони вичерпались.

Звісно, буде поповнення, бо є опади й природні процеси. Але вода для людей є, її вистачає. На решту – всі забаганки окупантів, проєкти мілітаризації, ядерної зброї води не вистачить і не буде,

– запевнив Бабін.

Зверніть увагу! Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант – Росія.

Причина кризи

Також, окупаційна влада призвела до системної кризи через низку чинників. Зокрема:

через власну негосподарність;

переселення в Крим сотень тисяч осіб;

штучне збільшення військової індустрії;

недбале ставлення систем водорозподілу.

"Наступний період до деокупації в Криму вода залишатиметься на такому ж рівні. Їсти буде на чому готувати, але митимуться люди за графіком. Тобто, гуманітарні потреби будуть задоволені, а решта – начебто не їхня проблема", – зазначив Бабін.

Довідка. 2020 рік став для Криму одним із найпосушливіших за останні півтора сторіччя. І найбільш вододефіцитним від початку окупації півострова. До такого стану Крим довела Росія – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що Україна розглядатиме питання відновлення водопостачання до Криму виключно в контексті деокупації півострова.

Про проблеми з водою в окупованому Криму – дивіться у відео: