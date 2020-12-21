Злочин стався в Татарбунарському районі Одещини тиждень тому. Для його розкриття правоохоронцям знадобилося кілька днів. Ймовірного ґвалтівника вже затримали.

Підозрюваний у скоєнні крадіжки та зґвалтуванні літньої жінки в усьому зізнався, повідомили у пресслужбі поліції Одеської області. Ймовірним злочинцем виявився 25-річний чоловік.

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Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про зґвалтування літньої жінки на Одещині

За даними слідчих, інцидент стався в будинку постраждалої. Молодик вдерся до жінки та напав на неї. Після сексуального насильства він вкрав у неї одяг та пішов геть.

На місці злочину працювали слідчі, які знайшли чимало речових доказів причетності підозрюваного до скоєного.

Коли ж 25-річного чоловіка затримали, він пояснив правоохоронцям, що діяв під впливом алкоголю. Висновки експертиз також підтвердили, що саме він зґвалтував жінку.

Якщо провину чоловіка визнає суд, йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Дивіться відео з затриманим за зґвалтування пенсіонерки в Одеській області: