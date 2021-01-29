Верховна Рада має намір посилити покарання за знищення зелених насаджень. За такі порушення хочуть значно збільшити штрафи, а також запровадити кримінальну відповідальність.

Джерело: 24 канал

Відповідний законопроєкт №3805 29 січня схвалили за основу. Таке рішення підтримав 281 нардеп.

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Що передбачає законопроєкт

Штрафи

За пошкодження чи знищення дерев і чагарників на об’єктах благоустрою пропонують значно підвищити штрафи.

Для громадян – до 1700 – 3400 гривень, для посадовців чи підприємців – до 5100 – 8500 гривень. Зауважимо, що газони та квітники з-під такого захисту мають виключити. Ув'язнення За умисне знищення, пошкодження дерев, чагарників (без відповідних дозволів), що належать до зелених насаджень у населених пунктах, хочуть штрафувати від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів.

Крім цього, порушників мають намір зобов'язувати до виправних робіт на термін до 2 років або ж обмежувати чи позбавляти волі до 3 років.

За повторне порушення або при змові людей планують ув'язнювати від 3 до 5 років.

Якщо пошкодження зелених насаджень спричинило тяжкі наслідки, винуватцю загрожуватиме в'язниця протягом 5 – 7 років.

Істотна шкода та тяжкі наслідки

Істотна шкода – це та, яка у 20 разів та більше разів перевищила неоподатковуваний мінімум. Натомість тяжкі наслідки – ті, які у 60 разів та більше перевищили цю норму.