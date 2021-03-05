За зміни до Конституції Верховна Рада візьметься у квітні, – Корнієнко

Джерело:Інтерфакс-Україна
Український парламент може розпочати розглядати зміни до Конституції у квітні 2021. Передусім мовиться про тематику децентралізації.
Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. За його словами, перше читання можуть проголосувати ще цієї сесії.
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У голови "Слуги народу" запитали, коли Верховна Рада почне розглядати обіцяні зміни до Конституції (мовиться про децентралізацію). Олександр Корнієнко відповів так:
Місяць піде на те, щоб внести законопроєкт, дочекатися альтернативних законопроєктів, проголосувати щонайменше 226 голосами, щоб відправити до Конституційного Суду. Це відбудеться у кращому випадку в середині квітня,
– пояснив депутат.
Зауважимо, для голосування щодо змін до Конституції дійсно достатньо 226 голосів, але тільки у першому читанні. Для остаточного їх затвердження щонайменше 300 депутатів повинні підтримати законопроєкт.
Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів у 2021 році затвердити зміни до Конституції в частині децентралізації влади. А саме:
Функція префектів – координувати вертикаль влади та стежити за законністю дій місцевих рад.
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