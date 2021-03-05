Український парламент може розпочати розглядати зміни до Конституції у квітні 2021. Передусім мовиться про тематику децентралізації.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. За його словами, перше читання можуть проголосувати ще цієї сесії.

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Коли Рада почне розглядати зміни до Конституції

У голови "Слуги народу" запитали, коли Верховна Рада почне розглядати обіцяні зміни до Конституції (мовиться про децентралізацію). Олександр Корнієнко відповів так:

За оптимістичного сценарію депутати проголосують це питання у першому читанні до кінця поточної сесії – до 23 липня 2021 року.

депутати проголосують це питання у першому читанні до кінця поточної сесії – до 23 липня 2021 року. Раніше цього зробити не вдасться, бо треба дотримуватися низки процедур до винесення законопроєктів до сесійної зали.

Місяць піде на те, щоб внести законопроєкт, дочекатися альтернативних законопроєктів, проголосувати щонайменше 226 голосами, щоб відправити до Конституційного Суду. Це відбудеться у кращому випадку в середині квітня,

– пояснив депутат.

Зауважимо, для голосування щодо змін до Конституції дійсно достатньо 226 голосів, але тільки у першому читанні. Для остаточного їх затвердження щонайменше 300 депутатів повинні підтримати законопроєкт.

Про які саме зміни до Конституції України мовиться

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів у 2021 році затвердити зміни до Конституції в частині децентралізації влади. А саме:

Запровадження інституту префектів у регіонах з їх регулярною ротацією (префектів може бути 129 за кількістю укрупнених районів, або 25 за кількістю регіонів).

Функція префектів – координувати вертикаль влади та стежити за законністю дій місцевих рад.

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