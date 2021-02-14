Виконувач обов'язків міністра енергетики .Юрій Вітренко заявив, що не піде з посади, поки Верховна Рада не призначать іншу людину. Він пояснив це зобов'язаннями до держави.

Міністрів призначає Верхован Рада, а заступників та виконувачів обов'язків – Кабмін.

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Я зараз в.о. залишаюся, тому що я виконую фактично обов'язки міністра. Іншого міністра немає. Це все ж таки відповідальна посада. І поклав на мене обов'язки Кабмін, когось іншого має призначити Кабмін. Я не можу просто зібрати речі і піти, навіть якщо дуже хочеться,

– пояснив Вітренко.

Політик заявив, що не буде залишатися першим заступником, якщо уряд призначить міністром когось іншого.

Чому Вітренко не міністр

У Верховній Раді кандидатуру Юрія Вітренко на посаду міністра енергетики висували двічі:

17 грудня 2020 року Верховна Рада не призначила Вітренка главою Міненергетики. Кандидатуру підтримали лише 186 нардепів із 226 необхідних.

Друга спроба голосування в Раді відбулася 28 січня 2021. І теж стала провальною.

Для мене, чесно кажучи, було таким сюрпризом, що мене рекомендує фракція, яка має монобільшість в парламенті, і в них там 240 з чимось депутатів, а потім мене не призначають 2 рази,

– пояснив він.

За словами тимчасового очільника Міненергетики, посада для нього не є важливою. Він прийшов, щоб "допомогти державі".

Раніше політик заявляв, що піде у бізнес і покине Міненергетики, якщо у Раді буде друге фіаско з призначенням. Але передумав.

У партії "Слуга Народу" розгяладають можливість третьої спроби висування Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єра.